MSK in Gent bestaat 225 jaar en viert het hele jaar feest

Het Museum voor Schone Kunsten werd officieel opgericht in 1798 en het opende de deuren in 1802. De oprichting van het MSK paste in de tijd dat ook het Louvre in Parijs werd geopend en het Mauritshuis in Nederland. Gents schepen voor cultuur Sami Souguir (Open VLD) is er trots op: " Daarmee is het MSK één van de oudste musea in Europa en mag het zich het oudste publieke museum in België noemen. Dat is iets waar we als Gentenaar toch trots op mogen zijn. Bovendien heeft het MSK een unieke collectie met werken van de middeleeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw die niet moet onderdoen voor de Europese top.”