Meer dan tien vaten met chemisch middel gevonden in IJzer in Diksmuide

In de IJzer in Stuivekenskerke in Diksmuide zijn meer dan tien vaten gevonden met een chemisch middel. Het was de milieudienst die de vaten per toeval ontdekte. “Volgens de eerste vaststellingen komt er een ammoniakgeur uit de vaten”, zegt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder. Dat zou op afval uit een drugslabo kunnen wijzen.