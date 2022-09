In Knokke-Heist moest de politie deze zomer vooral 's nachts een oogje in het zeil houden

Vorige zomer waren er in Knokke-Heist enkele keren rellen in het nachtleven, vooral met Nederlandse jongeren. De politie was deze zomer dan ook goed voorbereid om 's nachts in te grijpen. Dat blijkt uit de GAS-boetes die in juli en augustus werden gegeven. 90 procent van de 400 boetes werd in de uitgaansbuurt uitgedeeld. Het ging vooral over wildplassen en kleine vernielingen.

Korpschef Steve Desmet blikt tevreden terug op de zomermaanden. "Naast dat drukke nachtleven hebben we overdag weinig problemen gehad. We hebben sterk de nadruk gelegd op preventie. Zo waren er bijvoorbeeld maar tien GAS-boetes voor ontblote bovenlijven in het straatbeeld. We hebben ingezet op samenwerking en communicatie over de geldende regels. Voorkomen is beter dan genezen."