Internationale inspecteurs zijn vlakbij de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja te midden van gevechten

Een inspectie is echt wel nodig, want het IAEA beschikt slechts over erg beperkte informatie over wat er gebeurt in en om de kerncentrale en heeft slechts sporadisch contact met het Oekraïense personeel dat daar onder Russische militaire bezetting moet werken. Alle informatie die het IAEA dus krijgt, komt dus in feite van de Russen.

Het is ook wel bijzonder opvallend dat een internationaal konvooi met een dergelijk hooggeplaatst persoon zoals IAEA-topman Rafael Grossi komt vast te zitten in een dergelijke oorlogssituatie.