Japanse regering "verklaart de oorlog aan de floppy disks en faxmachines", kent u dat nog?

Voor de jongeren onder ons: floppy disks waren plastic plaatjes met daarin een magneetschijfje waar (een beperkte hoeveelheid) informatie kon worden opgeslagen. U herkent de vorm misschien nog in het icoontje voor "opslaan als" op uw computerscherm.

De schijfjes kwamen eind de jaren 60 op de markt, waren goedkoop en gemakkelijk om mee te nemen. Ze werden in een gleuf in uw computerbak onder de tafel geschoven en waren dertig jaar lang erg populair. Eind de jaren 90 trok IT-gigant Apple daar een streep onder: de toen erg populaire nieuwe iMac had die gleufjes niet meer en andere computerproducenten schakelden ook over op memory sticks en nadien de beruchte cloud.

En voor de volledigheid: een faxmachine was een lompe bak op uw bureau, waarin u een brief kon inschuiven en die via een telefoonlijn op een andere fax ergens anders ter wereld kon laten uitprinten. Erg leuk en handig in de jaren 80.