Jill wordt op haar 31e schooldirecteur in Dentergem: "Ik begin met een bang hartje maar met veel enthousiasme"

1september is een nieuwe start voor heel wat kinderen die misschien voor het eerst naar school gaan of naar de "grote" school oversteken in het secundair onderwijs. Sowieso is het voor hen een spannende dag. Maar ook voor Jill Debacker uit Pittem. Het is haar eerste dag als directeur van de basisschool Zeppelin in Dentergem. "Ja, het is best spannend. Ik ben zenuwachtig, maar ik laat het op me afkomen. We zien wel wat er gebeurt. Ik begin met een bang hartje, maar met veel enthousiasme", lacht Jill.