"Brood(doos)nodig": gevecht tegen lege brooddozen Sint-Truiden

Uit een bevraging van de lagere en secundaire scholen in Sint-Truiden kwam aan het licht dat er nog altijd leerlingen met honger op school zitten. De stad wil daar nu komaf mee maken. "We hopen dat we met het project "vergeten brooddozen" geen enkel kind nog met honger op de schoolbank treffen", vertelt schepen van Armoedebestrijding Pascy Monette (Open VLD). “Alle scholen krijgen bonnen waarmee ze bij 24 Truiense handelaars brood, beleg en fruit kunnen aankopen. Op die manier kunnen de scholen direct inspelen wanneer een leerling een lege brooddoos of een ongezonde lunch met beschimmeld brood, pizzaresten of energiedrankjes bij heeft."