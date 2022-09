De onwankelbare charme van het gekleurde blokje: de ups en downs van LEGO door de jaren heen

Maar het ging zeker niet allemaal van een leien dakje. Hoe succesvol het bedrijf vandaag is, zo moeizaam was het begin ervan. Kristiansen, een weduwnaar, runde het bedrijf in zijn eentje, terwijl hij vier zonen opvoedde. Ondertussen was een wereldwijde economische crisis aan de gang, waardoor het maar niet lukte om winst te boeken.

De Duitse invasie in Denemarken tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de toekomst nog onzekerder. Het heuglijke moment wanneer Kristiansens zoon in 1940 aantrad als manager, werd twee jaar later overschaduwd door een brand die die fabriek en het magazijn vernielde.