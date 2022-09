Schooljaar start met heel wat nieuwigheden: jonger dan 5 al naar eerste leerjaar en lerarenbonus voor beginnende leerkrachten

De onderwijskoepels komen zelf met verschillende voorstellen om het leerkrachtentekort aan te pakken. Zo roept het gemeenschapsonderwijs GO! op om het secundair onderwijs anders te organiseren, meer zoals het hoger onderwijs. "We moeten af van alle lessen in klassen van twintig leerlingen te organiseren", zegt topman Koen Pelleriaux. Een leraar geschiedenis die gepassioneerd les geeft, kan dat ook doen voor een groep van zestig leerlingen, terwijl leerlingen voor oefeningen in groepjes van vier kunnen begeleid worden, is zijn redenering.

Verder moet ook dubbel werk vermeden worden, stelt de GO!-topman. "Het blijft onbegrijpelijk dat duizenden leerkrachten wiskunde voor het vijfde jaar hetzelfde examen maken, terwijl ze allemaal hetzelfde leerplan gebruiken", zegt hij. "Laat teacher design teams (ontwerpteams) lesmateriaal en examens uitwerken die alle leerkrachten kunnen gebruiken."

Ook kunnen nog andere taken uitbesteed worden, meent Pelleriaux. Hij denkt dan niet alleen aan het toezicht op de speelplaats, maar ook bijvoorbeeld aan het corrigeren van toetsen en examens. "We kunnen dat uitbesteden aan andere beroepsgroepen zodat leerkrachten meer tijd hebben om zich te focussen op hun kerntaken."

Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), vindt dat er van bovenaf te veel bepaald wordt. De manier waarop scholen zich organiseren, moet flexibeler kunnen, op basis van de specifieke noden van die school. Ze merkt op dat scholen creatieve oplossingen zoeken voor het lerarentekort, bijvoorbeeld door lesgeven in de klas te combineren met afstandsonderwijs of de dagen anders in te delen.

"We werken nu met standaarddagen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16 uur, met woensdagnamiddag vrij. Scholen zouden ook kunnen beslissen om bijvoorbeeld woensdagnamiddag les te geven om toch alle vakken te kunnen geven", verklaart ze. "Laat scholen beslissen om bijvoorbeeld tieners ook les te laten volgen op woensdagnamiddag en hen op andere dagen later te laten starten of vroeger te stoppen."

"Directies krijgen veel regels opgelegd. Zo krijgen ze verschillende gekleurde middelen, waarbij duidelijk vermeld wordt waarvoor ze die mogen inzetten. Scholen moeten de vrijheid krijgen om die middelen gericht te gebruiken. Geef hen de ruimte en het vertrouwen om zelf te beslissen wat ze ermee doen, afhankelijk van hun noden", stelt Cools nog.

Dit schooljaar start een proefproject waarin scholen de mogelijkheid krijgen om de bestaande regelgeving even te negeren om andere concepten in de praktijk uit te testen in de strijd tegen het lerarentekort. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vreest dat die proeftuinen als excuus gebruikt kunnen worden om geen initiatieven meer te nemen. Die proeftuinen worden slechts in een paar scholen uitgerold en er zullen dus ook niet meteen concrete resultaten zijn. "Stilstand kunnen we ons niet meer permitteren", vindt Boeve.

Boeve wil dat er een politieke context gecreëerd wordt om het lerarenberoep en de organisatie van scholen fundamenteel te herbekijken. Nu gaat het in de strijd tegen het lerarentekort te vaak over tijdelijke maatregelen, bricolage, die de huidige systemen nog ingewikkelder maken.

Hij pleit opnieuw voor een duurzaam en doortastend loopbaanpact, zodat scholen en schoolbesturen een echt personeelsbeleid kunnen voeren. Daarnaast moeten lerarenkorpsen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs kunnen bestaan uit bachelors, masters en onderwijsassistenten met eigen verantwoordelijkheden binnen de schoolwerking. Op die manier ontstaat er een leerladder en is er mobiliteit tijdens de loopbaan mogelijk.