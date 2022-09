Lubbeek krijgt eerste 10 fietsstraten: "Willen gemeente fietsvriendelijker maken"

De gemeente Lubbeek kreeg onlangs een slecht fietsrapport en burgemeester Francken beseft dat er werk aan de winkel is. “We waren zelfs één van de slechtste gemeenten en daarom hebben we die werkgroep “Lubbeek Fietst!” opgericht. We werken aan een fietsvriendelijke gemeente. En daar zie je nu de eerste resultaten van. We openden eerder al een nieuw fietspad aan de Pellenbergstraat-Ganzendries. Volgend jaar gaan we ook nieuwe fietspaden aanleggen in de Geestbeek en Houwaartstraat. We werken hard verder achter de schermen, er komt verbetering aan. Stap voor stap”, belooft Francken.