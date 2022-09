Politie in Lier zet extra agenten op de fiets in: "Willen meer aanspreekbaar zijn" 

Agenten op de fiets kunnen ook worden ingezet bij evenementen en voor het toezicht aan scholen. De fiets heeft een belangrijke plaats gekregen in de stad, en daar speelt het fietsteam ook op in, zegt korpschef Stijn Van den Bulck. "Lier als stad is ook aan het veranderen natuurlijk, de binnenstad is een fietszone geworden. Er wordt meer en meer ruimte aan de fietser gegeven, die zowel rechten als plichten heeft. Het is logisch dat wij die evolutie volgen. Bovendien geraak je op veel plaatsen veel sneller."