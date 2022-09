Minister Weyts weigert opnieuw erkenning islamitische school in Genk om banden met Millî Görüs

"Ondanks wijzigingen in het schoolbestuur, zitten er nog altijd vertegenwoordigers in de raad van bestuur die banden hebben met de Belgische afdeling van Millî Görus", zegt Weyts. "Het gaat niet om een onschuldige organisatie. OCAD geeft aan dat de meest conservatieve vleugel binnen Millî Görüs anti-Europees, anti-Westers en antisemitisch is. In Europa pleit Millî Görüs voor het islamiseren van de Turkse gemeenschappen. Ze willen via onderwijs een nieuwe generatie binden aan hun ideologie. Ook Plura C was trouwens van plan om de leerlingen een vak ‘Eigen cultuur en religie’ te geven, en ‘eigen cultuur’ werd in deze niet begrepen als de Vlaamse cultuur. Ik wil niet het minste risico nemen dat jonge mensen worden blootgesteld aan een project dat niet in overeenstemming is met de rechten van de mens, de kinderrechten en onze democratische waarden", besluit minister Weyts.