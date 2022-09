Golfkar brengt leerlingen naar school in Sint-Martens-Latem

"Het is de eerste schooldag vandaag, veel ouders willen hun kindje zelf nog brengen, we hebben nu maar 6 inschrijvingen. Maar vanaf vrijdag en volgende week hebben we veel reservaties. We hebben 4 golfkarretjes, we kunnen 4 keer rijden en in een uur tijd 50 kinderen naar school brengen." Ouders kunnen te voet het veer nemen en de kinderen laten overstappen in een golfkarretje.