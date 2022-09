Nieuwe noodkreet voor Olivier Vandecasteele in Iran, na een kort contact: "Zijn weerstand is heel erg verzwakt"

Olivier had wat meer kunnen vertellen over de cel waar hij - in eenzame opsluiting - wordt gevangen gehouden. Het zou gaan om "een cel in een kelder, zonder ramen en met enkel een opening in de muur voor ventilatie". Bovendien zou hij verhuisd zijn en niet langer in de Evin-gevangenis zitten - het complex in Teheran waar ook de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali (bij ons bekend vanwege zijn werk als gastprofessor aan de VUB) nu opgesloten zit. Waar Vandecasteele dan wel verblijft, weet de familie niet.

Ook over de achtergrond van zijn aanhouding tast de familie nog altijd in het duister. "De redenen voor zijn arrestatie zijn op dit moment niet gekend en hij werd niet officieel aangeklaagd. Hij zit in volledige isolatie, kampt met ernstige gezondheidsproblemen en heeft geen toegang tot de advocaten van zijn keuze." Volgens Van Steirtegem volgt ons ministerie van Buitenlandse Zaken het dossier op de voet en wordt er discreet naar een oplossing gezocht, maar ook de familie of vrienden krijgen daarover geen details.

De familie herhaalt de oproep aan de Iraanse overheid die ze al eerder deed. "Wij zien ons genoodzaakt de Iraanse autoriteiten met klem te verzoeken terughoudend en evenwichtig op te stellen in de manier waarop zij Olivier behandelen. Wij herhalen onze eisen, namelijk de vrijlating van Olivier, die onterecht opgesloten zit, en onmiddellijke waardige en menselijke detentievoorwaarden (vrijlating uit eenzame opsluiting, toegang tot een cel met een raam, regelmatig contact met familie/familieleden en consulaire diensten) tot aan zijn vrijlating."