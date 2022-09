"Nooit meer 21% btw op energiefactuur", zegt minister Vandenbroucke, maar wat betekent dat?

Bij de kabinetten van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wordt al een hele tijd gewerkt aan een zogenoemde accijnshervorming. Die accijnzen zouden dan bovenop het btw-tarief van - wellicht - 6 procent moeten komen. Dat wordt zowel voor gas als elektriciteit bekeken.

De reden is vooral technisch: via accijnzen kan je makkelijker rekening houden met bepaalde modaliteiten. Zo kan je mensen die investeren in duurzame energie, zoals zonnepanelen of warmtepompen, minder belasten. Je kan ook een onderscheid maken tussen grote en kleine verbruikers. En je zou ook een onderscheid kunnen maken tussen elektriciteits- en gasverbruik, om fossiele brandstoffen af te raden. Als er prijsschommelingen zijn, kan je ook makkelijker schakelen. Gaat de prijs opnieuw enorm de hoogte in, is het dus eenvoudiger om te regelen dat bepaalde accijnzen wegvallen.