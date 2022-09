Nu al opvallend meer inschrijvingen voor  lerarenopleiding aan hogescholen UCLL en PXL

Bij de UCLL zien ze een stijging van 40 procent in de opleiding om les te geven aan het secundair onderwijs en in die van het lager onderwijs zelfs een stijging van 50 procent. "Deze kentering van de cijfers is de eerste positieve stap in de richting van een oplossing voor het lerarentekort", zegt Greet Decin van de lerarenopleiding aan de UCLL, "maar die kentering zal er ook de komende vijf jaar moeten zijn om het tekort weg te werken. Al die nieuwe studenten stappen hier de hogeschool binnen met passie. Het is onze taak om hen goed te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze met diezelfde passie over een paar jaar door de schoolpoorten stappen. Het aantal inschrijvingen voor de lerarenopleidingen zal de komende weken blijven stijgen, daar heb ik geen schrik voor."