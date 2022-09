Eerste hulp bij angst: hoe hou je het hoofd koel in bange tijden van inflatie en energiecrisis? 

Voor mensen in armoede is dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan. "Die stress van financiële zorgen is heel reëel en groot", beaamt Vervliet. "Je kan die zorgen niet zomaar gaan wegwuiven."

"Wat je wel kan proberen is om in die situatie toch een beetje controle terug te krijgen over hoe je met die zorgen omgaat. Ga zitten met pen en papier en probeer helemaal door te denken wat je opties zijn. Waar heb ik geen oplossingen voor en waar kan ik daarvoor terecht voor hulp? Dat is beter dan in je hoofd te blijven piekeren over al die problemen die maar niet opgelost raken, want zo raak je meestal geen stap vooruit." Oplossingsgericht denken kan dus, hoe moeilijk je situatie ook is, je angstgevoelens helpen verminderen.