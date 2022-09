Onze hersenen vervelen zich vaak en dus geef je hen beter een extra taakje, zoals droedelen of met een balpen klikken

Welke dingen zijn er slecht voor de concentratie, wat doe je beter niet? "Een van de dingen waar we achter gekomen zijn, is dat heel veel mensen de neiging hebben om dingen in hun hoofd te doen", zegt Tigchelaar. Daarmee bedoelt hij dat mensen vaak met kleine, onschuldige taakjes in hun hoofd zitten - ik moet straks nog even een mailtje sturen, ik moet naar de winkel voor boodschappen - en het blijkt dat dit enorm veel energie vreet in de hersenen.

Als een boemerang komt dat steeds terug - ik mag dit niet vergeten, ik mag dat niet vergeten - en elke keer als zo'n gedachte opkomt, wordt dat als een kleine stressreactie ervaren in de hersenen. Daarom moet je je hoofd leeg schrijven, zegt Tigchelaar, met pen en papier of in je telefoon een lijstje maken, dat kan heel goed werken. Hoe meer je uit je hoofd kan halen, hoe meer rust je dat geeft en hoe meer ruimte je dat geeft in je hersenen.

Een smartphone is ook een vijand van de focus want hij vraagt voortdurend aandacht, maar tegelijk ontkomen we er niet aan, zegt Tigchelaar. "Het zou heel makkelijk voor de focus zijn als we onze telefoons zouden weggooien en in een hutje op de heide zouden werken, maar het zou ongetwijfeld een hoop boze collega's opleveren en het is dus niet de realiteit", zo zei hij.

Een ritme vinden voor jezelf, is het antwoord. Een evenwicht bereiken tussen bereikbaar willen zijn voor je organisatie en je team en in de diepte willen duiken, aldus Tigchelaar. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat je het komende uur offline zal zijn om ongestoord aan een rapport te kunnen werken.

Er zijn zelfs bedrijven die e-mailloze dagen invoeren, grote internationale bedrijven die Tigchelaar begeleid heeft, maar zelf vindt hij dat wel een vrij grote stap. Er zijn ook kleinere stappen mogelijk. Zo gebruikt hij zelf, en dat deed hij ook tijdens het schrijven van het boek, zijn oude office reply. Die beantwoordt dan mails met de mededeling dat hij tot 12 uur aan een groot nieuw project bezig is en dat daarna mails opnieuw beantwoord zullen worden, terwijl mensen voor echt urgente gevallen dan maar even moeten bellen.

Het probleem met e-mail is volgens Tigchelaar dat alle niet belangrijke, niet dringende berichten op hetzelfde kanaal binnenkomen als de wel belangrijke, wel urgente berichten. Daardoor zijn we gekluisterd aan de e-mail, maar dat is een probleem want elke keer als we een mail krijgen, moeten we daarvan herstellen. En in het ergste geval kan het wel 20 minuten per mail kosten om daar los van te komen, zo zei hij.

Het is dus belangrijk daar een ritme in te vinden om dat op te lossen.