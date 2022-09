Na het Overlegcomité: geen Belgische bazooka tegen energiecrisis, hopelijk wel een Europese

De vraag is of zo'n plafond wel haalbaar is én hoe hoog dat dan moet liggen. Op de Europese gasmarkt liep de dagprijs vorige vrijdag op tot maar liefst 346 euro, terwijl die in Azië rond de 150 euro ligt. In de VS schommelt hij rond de 30 euro, dat is ruim 11 keer lager. Maar Amerika baadt in het gas: de ruim 500.000 schaliegasbronnen maken de VS tot de grootste producent ter wereld. De overschotten exporteren ze met hun lng-tankschepen naar de rest van de wereld. Om de Amerikanen, Algerijnen, Qatari en zelfs onze meest loyale leverancier de Noren naar hier te lokken, zal het plafond in de EU best wat boven de 150 euro liggen. Ter vergelijking: een jaar geleden stond de gasprijs nog op 28 euro. Dat is ruim vijf maal goedkoper. Bovendien is het best mogelijk dat de Aziaten hun prijs optrekken en de gastankers toch nog Europa voorbijvaren.