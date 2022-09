Sint-Niklaas biedt gratis rijlessen aan voor wie parkings van de stad niet in durft

De parkeervakken groter maken lijkt de logische oplossing om dat probleem op te lossen, maar zo simpel is het niet, zegt de schepen. "In de parking onder de Grote Markt staan pilaren en die verzet je zomaar niet. We zitten met de structuur van het gebouw. Er komen grote werken in die parking, er komt een fietsenstalling en we gaan de uitgang wel comfortabeler maken. We kijken of we sommige plaatsen kunnen optimaliseren, maar aan de structuur kan je weinig veranderen."