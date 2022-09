Na de "Pano"-reportage: Vlaams minister Lydia Peeters laat stortplaats stilleggen waar giftige stoffen in Schelde zijn geloosd

Vanop de stortplaats op de grens van Kruibeke en Zwijndrecht werd een tijdlang te veel giftige afvalstoffen in de Schelde geloosd, soms via een gracht. Dat bleek gisteren uit een reportage van "Pano". De redactie kon daarvoor een verslag van de omgevingsinspectie inkijken, die metingen had gedaan op de stortplaats. Daarin staat dat de geldende normen voor beryllium 3,5 keer overschreden werden, die voor uranium 5 keer en voor kobalt tot 11 keer.

Het stort wordt uitgebaat door een overheidsbedrijf, De Vlaamse Waterweg, die onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) valt. Peeters was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het proces-verbaal van de omgevingsinspectie. "Ik was zelf niet op de hoogte, ook de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg was niet in kennis gesteld", zegt de minister. "Ik heb duidelijk laten blijken dat dit niet is zoals het hoort."