Piloten Lufthansa vliegen morgen niet

Een nieuw loonvoorstel van de directie van Lufthansa werd door de piloten afgewezen. Alle vertrekkende passagiers- en vrachtvluchten uit Duitsland zullen getroffen zijn, zo meldt de vakbond nog. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor vluchten van en naar ons land. Wie met Lufthansa zou vliegen morgen, informeert zich best even vooraf.

Nieuwe loononderhandelingen hebben geen resultaat opgeleverd, ondanks een verbeterd voorstel van het bedrijf vorige week en ultieme gesprekken woensdag. De vakbond wil de lonen dit jaar verhoogd zien met 5,5 procent en eist dat die lonen vanaf volgend jaar automatisch geïndexeerd worden. Daarnaast zijn er ook spanningen tussen de directie en de piloten over de toekomststrategie van de Lufthansa-groep.