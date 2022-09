Polen eist vergoeding van Duitsland wegens verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog: 1.300 miljard euro

De Poolse eis zal wellicht niet erg warm ontvangen worden in Duitsland. Dat land erkent een morele verantwoordelijkheid voor het leed van Polen onder de nazi-bezetting, maar de kwestie van vergoedingen is volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken afgehandeld. Berlijn verwijst daarvoor naar het zogenoemde "Twee-plus-vierverdrag" dat in 1990 werd gesloten met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie en dat de deur opende voor de hereniging van de twee Duitslanden. Duitsland herinnert er ook aan dat het communistische regime in Polen in 1953 heeft afgezien van schadevergoeding. Dat was weliswaar onder druk van de Sovjet-Unie en de huidige regering in Warschau vindt dat daarom niet geldig.