Politiezone Arro Ieper rouwt om politiehond Thor

Het was schrikken voor hondengeleider Dieter de Groote van de poltiezone Arro Ieper. Zijn diensthond Thor, een Mechelse herder, liep na een sprong een gebroken elleboog op. Zo'n breuk is niet alleen moeilijk te behandelen, bij de dierenarts bleek ook dat Thor een aangeboren afwijking had, waardoor de kans groot was dat hij opnieuw zijn ellebogen zou breken. Uiteindelijk is beslist om het dier te laten inslapen.