Na 2 concerten in Oostende deze zomer: Rammstein komt in augustus volgend jaar naar Koning Boudewijnstadion

De Duitse metalgroep Rammstein heeft een schare trouwe fans in ons land. Hun twee concerten deze zomer in Oostende waren volledig uitverkocht. Meteen na die tweede show - de laatste van hun Europese tournee - maakte de groep bekend dat ze volgend jaar al zou terugkeren naar ons land, met de niet mis te verstane boodschap "See you in 2023".

Die vage belofte wordt nu concreet: Rammstein speelt op 4 augustus 2023 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, exact één jaar na hun eerste show in Oostende dit jaar. Eerder circuleerden op fanwebsites andere concertdata, eind juni 2023, maar die geruchten blijken dus niet te kloppen. Omdat Rammstein rondreist met een gigantisch podium en veel toeters en bellen, spelen ze de laatste jaren niet toevallig vooral eigen stadionshows en minder op de festivals.

Rammstein komt volgend jaar met een nieuwe tournee, na de release van hun laatste album '"Zeit", dat eind april is uitgekomen. De Duitse metalgroep kennende wordt het opnieuw een concert vol visueel spektakel en - letterlijk - met veel vuur. De ticketverkoop start op 8 september.