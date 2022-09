Reusachtige sigarettenpeuken en kauwgoms moeten Hasselaren bewust maken van zwerfvuil

Hasselts schepen Laurence Libert (Open VLD) vindt dat het hoog tijd is voor een mentaliteitswijziging. "Het is net zo eenvoudig een sigarettenpeuk in de vuilnisbak te werpen als het te laten vallen op de grond, het kost geen enkele moeite", moedigt de schepen aan. De 6 weken durende campagne eindigt met de Week van de Handhaving, van 3 tot en met 10 oktober. Tijdens deze jaarlijkse actie van Mooimakers worden overtreders in eerste instantie aangesproken en in tweede instantie geverbaliseerd wanneer ze betrapt worden. "In het slechtste geval zullen onze GAS-ambtenaren, gemeenschapswachten en politie boetes uitschrijven, en die kunnen oplopen tot 350 euro", waarschuwt de schepen nog.