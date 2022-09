Ruth Lasters neemt ontslag als stadsdichter van Antwerpen omdat kritisch gedicht over onderwijs is geweigerd

Toen het gedicht officieel zou worden voorgesteld, “hebben we een nee gekregen van de persdienst van de stad,” zegt Lasters. “Met als drogreden dat het niet besteld was door de stad. Maar dat is niet de echte reden. Mijn hommage aan Herman de Coninck was ook niet gevraagd, maar dat was een “braaf” gedicht en dat hebben ze onmiddellijk goedgekeurd. Ook vorige stadsdichters werkten afwisselend met bestelde en spontane gedichten. Heel jammer dat de stad niet toegeeft dat het gedicht om inhoudelijke redenen wordt geweigerd, want dan hadden we in discussie kunnen gaan met elkaar; dat was nog interessant geweest,” vindt Ruth Lasters.