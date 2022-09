Inheemse Democrate Mary Peltola verslaat Sarah Palin, ooit "running mate" van John McCain, bij verkiezingen in Alaska

De verkiezing is verrassend, want Alaska is doorgaans een zeer traditionele en Republikeinsgezinde staat. Bij de verkiezingen van 2020 haalde de Republikein Donald Trump hier 10 procent meer stemmen dan de Democraat Joe Biden.

Overigens gaat het om een tijdelijke overwinning: in november staat die zetel opnieuw op het spel, net zoals alle andere zetels in het federale Huis van Afgevaardigden en een derde van de zitjes in de Senaat in Washington. Daar hebben de Democraten van president Joe Biden nu een licht overwicht. Tot voor kort leken ze het slecht te doen in de peilingen, maar ze lijken zich recent meer te herpakken. Of de overwinning van Mary Peltola in Alaska een aanwijzing is, moet evenwel nog blijken. Mogelijk heeft Palin verloren omdat veel van haar kiezers de moeite niet deden om voor een tussentijdse verkiezing te gaan stemmen. Ook waren de Republikeinen verdeeld naar de stembus getrokken, want er was nog een andere Republikeinse rivaal waarmee Palin erg agressief in de clinch ging.