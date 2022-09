Campus van Atheneum in Lier investeerde in isolatie en 300 zonnepanelen: "Kers op de taart met hoge energieprijzen"

Toch maakt de campus zich zorgen over hoge facturen die eraan zouden komen. “Voor de gasprijzen houd ik mijn hart vast. Wat als er coronamaatregelen komen en we moeten stoken met de ramen open? Daar maken we ons zorgen om.” De directeur zal bekijken of ze extra maatregelen kunnen nemen. “We kunnen de basistemperatuur verlagen. Al moeten we dan kijken naar het comfort van de leerlingen. Stilzitten of rondwandelen in een kouder gebouw, is een groot verschil.”