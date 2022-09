Stad Sint-Niklaas creëert wachtzone voor ouders aan basisschool De Kleurboog

Op deze eerste schooldag kregen de basis- en secundaire scholen in Sint-Niklaas vandaag alleen zo’n 22.000 leerlingen over de vloer. Heel wat kinderen en jongeren begeven zich ’s morgens en ’s avonds opnieuw in het verkeer. De voorbije weken en maanden werd er op heel wat plaatsen intensief gewerkt aan meer verkeersveiligheid, met 1 september als deadline. Zo is de belangrijke verkeersader aan Vijfstraten opnieuw opengegaan voor alle verkeer. Een belangrijke ingreep, want dit is één van de voornaamste invalswegen naar de rondweg en de stadskern vanuit het oosten van Sint-Niklaas. Voor zachte weggebruikers is de verkeersveiligheid een pak groter geworden. De verhoogde fietspaden bevinden zich achter de parkeerstroken, waardoor het fietsverkeer veiliger en bovendien gescheiden van het auto- en vrachtverkeer verloopt.