Topman van Russische oliegigant Lukoil Ravil Maganov is overleden "na val uit raam" in ziekenhuis in Moskou

Maganov was 67 en was sinds de oprichting van LUKoil betrokken bij het bedrijf. Hij was een van de toplui die het bedrijf doorheen de jaren uitbouwden tot een internationale speler die onder meer ook in ons land actief is met tankstations. Daarnaast is LUKoil ook actief in een aantal voormalige Sovjetrepublieken, maar ook in Europa, Noord-Amerika en Afrika. Sinds 2020 was Maganov voorzitter van het concern.

Het is overigens de tweede topman die LUKoil op korte tijd verliest. In april is mede-oprichter en president van LUKoil Vagit Alekperov opgestapt nadat hij eerder Britse sancties kreeg opgelegd wegens de Russische invasie in Oekraïne. Hij is wel nog de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Alekperov is een van die grote zakenmagnaten in Rusland die rijk is geworden door de privatisering van de economie in de jaren 90. Hij heeft goede banden met de Russische president Vladimir Poetin.

Toch heeft LUKoil begin dit jaar opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen, ook al is dat mogelijk ingegeven door de wens om niet door internationale sancties getroffen te worden zoals andere grote Russische bedrijven. LUKoil is de tweede olie- en gasgroep in Rusland, maar de grootste in privéhanden. Het concern ontstond begin de jaren 90 door de fusie van een aantal energiegroepen die tevoren geprivatiseerd waren.