STVV krijgt eigen lounge in Tokio en Japanse cheerleaders zakken af naar Stayen

De Truiense voetbalclub STVV wil zijn populariteit in Japan nog vergroten. De club heeft er momenteel al 27 000 volgers op social media, het STVV-liedje werd meer dan 24 miljoen keer bekeken op YouTube, voetbalshirts gaan vlot over de toonbank en STVV-spelers zijn er te zien op grote reclamepanelen. Vandaag opent er in Tokio een luxueuze STVV-lounge in blauw en geel, de kleuren van STVV.