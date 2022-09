Twee nieuwe schoolstraten in Mechelen

Bij basisschool de Vlindertuin is de proefperiode al afgelopen, en wordt de schoolstraat nu definitief. "Sinds onze straat officieel een schoolstraat is geworden, hebben we ook barelen gekregen die we kunnen uitschuiven. Vroeger moesten we nadars plaatsen, dus op dat vlak is het ook gemakkelijker geworden", zegt directrice Nadia Vancampenhout. "Er is ook een fietspad geschilderd, er zijn extra borden geplaatst. Dat zijn allemaal extra's die ervoor zorgen dat de schoolstraat net iets beter aangeduid wordt."