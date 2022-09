Verdeelde reacties bij start zone 30 in Oostende

Vanaf vandaag is de maximum toegelaten snelheid in zowat heel Oostende 30 km/uur. Dat moet voor veiliger verkeer zorgen. Want bij een snelheid van 30 km/uur is de remafstand de helft kleiner dan wanneer je 50 km/uur rijdt. En door die kortere remafstand wordt de kans op verkeersongevallen kleiner. Alleen enkele grote invalswegen vallen buiten de zone 30.

Bij de start van de invoering van die grotere zone 30 hield Radio2 een kleine steekproef. En daaruit blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Iedereen is het erover eens dat het een goede zaak is voor de verkeersveiligheid, maar voor sommigen is 30 km per uur rijden met de auto te traag. "Ik vind dat geen goed idee", zegt een moeder die haar dochter met de auto naar school brengt. "Wanneer ik de auto neem, ben ik redelijk gehaast. Ik zet mijn dochter aan school af en dan wil ik meteen kunnen doorrijden naar mijn werk. En met die zone 30 verlies ik tijd."

Een andere vrouw ziet alleen maar voordelen. "Het is goed voor de jeugd die te voet of met de fiets naar school gaat. Ook voor alle andere zwakke weggebruikers." Een andere Oostendenaar vindt het overdreven om alle straten zone 30 te maken, al geeft ze toe dat het mensen zal stimuleren om de fiets te nemen in plaats van de auto.