Vergunning kinderdagverblijf in Schilde geschorst na ernstige klacht

Op vrijdag 26 augustus werd naar aanleiding van een melding een mogelijk onveilige situatie in privékinderopvang Uk en puk door lokale politie Voorkempen vastgesteld, meldt het gemeentebestuur van Schilde. Om veiligheidsredenen werd door waarnemend burgemeester Olivier Verhulst beslist de kinderopvang per direct en voorlopig te sluiten. Na een hoorzitting op maandag 29 augustus werd door het Agentschap Opgroeien beslist de vergunning tot uitbating tijdelijk te schorsen.

Nele Wouters bevestigt dat de vergunning van de crèche met hoogdringendheid werd geschorst. Over de aard van de klacht kan ze niets zeggen, maar deze maatregel geeft aan dat het om een ernstige klacht gaat.

De schorsing loopt tot 30 november, maar er kan al sneller uitsluitsel komen. Zo'n termijn is indicatief en toont volgens Wouters dat de zaak ernstig is en ten gronde wordt onderzocht. Opgroeien geeft zo bovendien de boodschap dat ouders op zoek moeten gaan naar een alternatief voor een langere periode.

"We weten dat dit een heel ernstige maatregel is en lastig voor de ouders, want kinderen hebben opvang nodig. Een alternatief zoeken is niet gemakkelijk, zeker in de huidige omstandigheden. Maar we willen onderstrepen dat er zeer duidelijk zorgen waren over de veiligheid van de kinderen."

"Om de veiligheid van de kinderen te garanderen was het van belang snel en adequaat te reageren", zegt ook waarnemend burgemeester Olivier Verhulst. "Als lokaal bestuur zetten we nu alles op alles om de nodige noodopvang te voorzien." De ouders van de betrokken kinderen kunnen voor doorverwijzing naar andere kinderopvang terecht bij het lokaal loket kinderopvang Voorkempen.