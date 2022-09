Voormalig nieuwsanker Martine Tanghe gaat op tournee: "Wees gerust, ik ga niet zingen"

Het is ondertussen al bijna twee jaar geleden dat Martine Tanghe de deuren van de VRT voor de laatste keer achter zich sloot. Maar in de tussentijd heeft ze niet stilgezeten. Dit weekend gaat in De Bijloke in Gent "Morris" in première. Een muzikale voorstelling, gebaseerd op een tekst van Bart Moeyaert. Tanghe vertelde erover in "De wereld vandaag".