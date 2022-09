Welzijnscoach moet burnouts voorkomen bij leerkrachten Oostendse scholengroep

De Scholengroep Stroom is een vrij grote groep met een veertigtal scholen en kinderdagverblijven in Oostende, maar ook in Bredene, Eernegem, Koekelare, Gistel en Oudenburg. Er werken 2.700 personeelsleden. En die kunnen vanaf dit schooljaar dus rekenen op de steun van welzijnscoach Benny Van Troeye. Die moet er onder meer voor zorgen dat er een goed evenwicht is tussen werken en leven en dat leerkrachten vlot hun werk kunnen doen.

"Tijdens corona was al opgevallen dat er meer moet worden ingezet op het welzijn van de collega's", zegt Benny. "Zowel mensen die startten als leerkracht als leerkrachten die al langer aan de slag waren, vielen uit en dat willen we voorkomen door hen op tijd op te vangen."