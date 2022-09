Winkelkar kost nu 12 procent meer dan jaar geleden: deze producten zijn het meest gestegen in prijs

Mosterd is het meest in prijs gestegen, zegt Test Aankoop. Je betaalt nu 36 procent meer dan vorig jaar. "De oorzaak van de prijsstijging is niet ver te zoeken. De mosterdzaden voor de Europese markt worden voornamelijk in Rusland en Oekraïne geproduceerd en zijn door de oorlog moeilijker verkrijgbaar en duurder geworden." Mosterd werd zowel in juli als augustus telkens 10 procent duurder.