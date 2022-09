Wordt de zomereik uit Lanaken de boom van het jaar?

Indrukwekkend is de Lanakense zomereik in ieder geval. De boom heeft een stamomtrek van maar liefst 8,3 meter en is 31 meter hoog. "Het is een indrukwekkende boom", zegt Bert Jamers van de milieudienst van Lanaken. "Hij heeft maar liefst 8 hakhoutstoven. Zo een stoof is het onderste deel van een boom waarvan de takken regelmatig gekapt worden voor het hout. De eik kan hier goed tegen en daardoor heeft de boom nu 8 stammen. Of we de wedstrijd gaan kunnen winnen weet ik niet, maar qua aantal stammen winnen we in ieder geval."