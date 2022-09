1 jaar met uitstel voor manager van Le Pain Quotidien in Mechelen die overval verzon

Op 22 mei 2019 deed de man aangifte bij de politie van een diefstal met geweld. Hij zei dat hij met een medewerker geld uit de kluis naar de bank wilde brengen, en dat ze met geweld overvallen waren. Maar op camerabeelden was niets te zien. Hij bleek ook alleen te zijn en was rustig aan het wandelen. De medewerker bevestigde al snel dat hij niet was meegegaan en dat er geen overval was gebeurd. De manager zelf gaf dat pas ruim een jaar later toe, nadat hij voor een eerder verhoor niet opgedaagd was.