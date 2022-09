5 Limburgse teams racen mee in  zeepkistenrace op circuit van Spa-Francorchamps

De zeepkist van The Blue Eagles ziet eruit als een gigantische voetbalschoen waar 2 man in past. "We hebben ons gebaseerd op een ontwerp dat Michiel heeft getekend", vertelt deelnemer Gino Bussels over een van zijn teamleden. "Daarna is Bart met zijn lasapparaat aan de slag gegaan. Hij is de handige Harry van ons team. Hij zorgde voor de basis en later hebben we de zeepkist afgewerkt tot een blauw-gele voetbalschoen", gaat Gino verder.