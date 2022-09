Aardbeienteler uit Lummen krijgt geen CO2 meer van leverancier

Door de hoge gasprijzen is er minder aanvoer van CO2 of koolzuurgas in heel Europa. Koolzuurgas wordt gebruikt door brouwerijen en frisdrankproducenten om prik te maken. Maar ook in de land- en tuinbouw wordt het toegepast om groenten en fruit beter te laten groeien. Gisteren kreeg aardbeienteler Gert Reijnders uit Linkhout (Lummen) te horen dat hij geen CO2 meer krijgt van zijn leverancier.