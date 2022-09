Achtste Brusselse deelstepaanbieder ziet nog ruimte: 'Er zijn steeds meer gebruikers'

Of Poppy zich in dat geval zorgen moet maken? "Niemand is natuurlijk zeker of hij in Brussel mag blijven in dat geval. Maar Poppy is wel een van de oudste operatoren in Brussel. Bovendien is het mogelijk dat er prestatiemaatstaven zullen worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld het aantal gemiddelde trajecten die een step aflegt. Poppy is al gewend om daarmee te werken. We hebben een goede relatie met de Brusselse overheid, maar dat is geen vrijgeleide. We blijven zeker met de auto's aanwezig en wij zijn de enige aanbieder die de combinatie met steps aanbiedt."