Agentschap Wegen en Verkeer past verkeerslichten aan na dodelijk ongeval in Tienen

“Er zijn de afgelopen tijd jammer genoeg een aantal ongevallen gebeurd op het kruispunt van de Moespikvest en de Sint-Helenavest en we betreuren dat natuurlijk als agentschap en als beheerder”, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer. “Daarom gaan we het ook met prioriteit aanpakken. We zitten hier wel met een ruimer verhaal want het gaat hier niet alleen om de regeling van de verkeerslichten, maar ook de inrichting van de kruispunten. Ook die gaan we herbekijken. We gaan eerst simulaties doen en dan hangt het van de resultaten van de simulaties af of de verbeteringen er komen in 2023 of in 2024.”