Beluister podcast "Het kwartier": in gesprek met een bewust alleenstaande moeder en kind, en waarom beroert Ventilus West-Vlaanderen?

De hoogspanningslijn Ventilus beroert West-Vlaanderen en de Vlaamse politiek. Hoe zit dat in elkaar? Er waren nog nooit zoveel bewust alleenstaande moeders, we spreken met een moeder en een kind. En feest voor fanatasyfans want "Lord of the Rings" is terug, in serievorm weliswaar. Kan een tv-serie de films nog overtreffen?