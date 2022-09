Beslissing over hoogspanningslijn Ventilus niet voor de eerste weken: burgemeesters mogen extra experts aanduiden

Kanker, hersentumoren, hoofdpijn: de actiegroepen tegen Ventilus brengen heel wat argumenten naar voren om die hoogspanningslijn toch maar onder de grond te stoppen. Dat zal in elk geval de prijs van het project opdrijven - als het al technisch mogelijk is. Anderzijds kan een juridische vertraging ook duur uitvallen.

Volgens Dirk Adang, professor Gezondheidswetenschappen aan de UHasselt, zijn er mogelijk wel gezondheidsrisico's. Studies geven aan dat het risico op leukemie bij kinderen stijgt, al kan er geen oorzakelijk verband worden aangetoond. Volgens Adang spreken we dan over 1 of 2 gevallen per jaar. Over een eventueel verband met Alzheimer of dementie is er volgens hem vooral veel onduidelijkheid.

De afstand tot de hoogspanningslijn speelt hier wel een rol. "Als je er een goede 100 meter van wegblijft, zit je redelijk safe", aldus Adang. Het komt er dus op aan het tracé zo goed mogelijk uit te tekenen. Bovendien zou je ook langs het tracé monitoren kunnen plaatsen om het stralingsrisico permanent te monitoren.