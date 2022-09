Nog nooit zoveel aanvragen om bewust alleenstaande moeder te worden: "Toename bij 40-plussers en vrouwen van eind de 20"

"De stijging van het aantal aanvragen is al enkele jaren bezig", zegt Isabelle Stuyver, psychologe aan het fertiliteitscentrum in het UZ Gent. "Dat heeft vooral te maken met het feit dat het maatschappelijk aanvaard is. Het is gewoon een optie die alleenstaande vrouwen met een kinderwens hebben. Zij stappen naar een fertiliteitscentrum omdat ze daar medische en psychologische begeleiding krijgen. Ze weten ook dat het een veilige weg is, want donoren worden gescreend."