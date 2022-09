Biden: “Democratie in gevaar door aanhangers Trump”

MAGA staat voor Make America Great Again een slogan die door oud-president Donald Trump een uitgesproken nationalistische en christelijk-conservatieve lading kreeg. Biden waarschuwt voor wat hij de extremistische MAGA-beweging van de Republikeinen noemt. "Zij proberen terug te gaan in de tijd, naar een Amerika waar je geen recht op keuzevrijheid, privacy of anticonceptie hebt", aldus de president.

"We hebben onszelf lange tijd gerustgesteld met het idee dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is. Maar dat is niet het geval", zegt de Amerikaanse president in zijn toespraak. "We moeten de democratie samen verdedigen en beschermen." Biden zei ook dat hij niet alle Republikeinen over dezelfde kam wil scheren, want dat hij in het parlement met een heel deel goed kan samenwerken en kan bouwen aan de toekomst van de VS.



Waarnemers zeggen dat Biden met de speech een nieuwe weg inslaat en de aanval opent op de Republikeinen. Over twee maanden gaat het tijdens de tussentijdse verkiezingen om cruciale zetels in de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In het Huis hebben de Democraten van Biden voorlopig een meerderheid, in de Senaat hebben beide partijen elk 50 verkozenen.



Biden hield de toespraak voor de deuren van Independence Hall in Philadelphia. En dat is geen toeval. Daar werden de fundamenten van de Amerikaanse democratie en grondwet gelegd. In 1776 werd daar ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring ondertekend.