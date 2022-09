Brussel koopt voor 2 miljoen euro monumentaal art-nouveauhuis van Victor Horta

Het gebouw op nummer 2 in de Palmerstonlaan in Brussel is de uitbreiding van het Hotel van Eetvelde, een van de iconische gebouwen van architect Victor Horta, geklasseerd als werelderfgoed. Het recent aangekochte hoekgebouw was ooit onderdeel van het Hotel van Eetvelde en bevat ook het goed bewaarde kantoor van Edmond van Eetvelde.