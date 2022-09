Burgemeesters 9 Limburgse gemeenten zetten plannen voor fusie van vier politiezones voorlopig stop

"Er zijn momenteel een aantal problemen", zegt burgemeester Frank Smeets van Pelt. "Eerst en vooral zitten we met een timingprobleem. Dit najaar al zou er een princiepsakkoord moeten zijn met gemeente- en politieraden. En dan hebben we nog een jaar de tijd om de fusie voor te bereiden. Maar er zijn intussen blijkbaar nog onzekerheden. En als je merkt dat er twijfel is, dan begin je er best niet aan want dan blijven zo'n twijfels bestaan", besluit Smeets.

"Tijdens deze bestuursperiode zou het niet meer gelukt zijn om het plan te realiseren", gaat Smeets verder. "Maar de volgende bestuursploegen kunnen het plan natuurlijk opnieuw oppikken. Het werk dat gedaan is, is gedaan. Zo'n groot plan is altijd een stap in het onbekende en dan komen er vaak twijfels maar daardoor zijn we nu in tijdsnood geraakt. En een plan doorduwen terwijl er twijfels zijn, is zeker ook geen goede oplossing."

De vier politiezones blijven elkaar wel ondersteunen met materiaal en manschappen.